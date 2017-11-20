 اختتام تدريب معلمات البدنية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اختتام تدريب معلمات البدنية بتعليم عسير

اختتام تدريب معلمات البدنية بتعليم عسير
المناطق - أبها

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم عسير الأسبوع الماضي ، عددا من الدورات التدريبية المحلية في الفترة المسائية ، والتي تدعم مشروع تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة ، بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية .
وأوضحت مشرفة تعزيز الصحة بتعليم عسير الأستاذة وفاء الشهري ، أن الدورات استهدفت  القيادات ، ومشرفات المجال الصحي ، ومشرفات المجال الرياضي بأندية الحي ، والمرشدات الصحيات ، ومعلمات التربية البدينة في مدارس التعليم العام ، ومدارس تطوير في أبها ، وخميس مشيط ، وأحد رفيدة ،لافتة إلى أنه  تخلل الدورات إقامة نشاط منظم ومخطط لاكتساب المعرفة والاتجاهات والمهارات الخاصة للمستفيدين ، وتعديلها للوصول إلى أفضل مستويات الأداء لمشروع تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة ، فيما تناولت الدورات الخطوات الأساسية لتصميم برنامج معزز للصحة ، والقواعد الأساسية للتغذية الصحية ، والعوامل المؤثرة على السلوك الصحي ، والمهارات الحياتية المعززة للصحة ، وتم تنفيذها بفندق أزد بأبها ، وفندق قصر المليون بخميس مشيط على مدى أسبوعين متتالين .

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