اختتام تدريب معلمات البدنية بتعليم عسير

نفذت إدارة نشاط الطالبات بتعليم عسير الأسبوع الماضي ، عددا من الدورات التدريبية المحلية في الفترة المسائية ، والتي تدعم مشروع تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة ، بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية .

وأوضحت مشرفة تعزيز الصحة بتعليم عسير الأستاذة وفاء الشهري ، أن الدورات استهدفت القيادات ، ومشرفات المجال الصحي ، ومشرفات المجال الرياضي بأندية الحي ، والمرشدات الصحيات ، ومعلمات التربية البدينة في مدارس التعليم العام ، ومدارس تطوير في أبها ، وخميس مشيط ، وأحد رفيدة ،لافتة إلى أنه تخلل الدورات إقامة نشاط منظم ومخطط لاكتساب المعرفة والاتجاهات والمهارات الخاصة للمستفيدين ، وتعديلها للوصول إلى أفضل مستويات الأداء لمشروع تطوير الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة ، فيما تناولت الدورات الخطوات الأساسية لتصميم برنامج معزز للصحة ، والقواعد الأساسية للتغذية الصحية ، والعوامل المؤثرة على السلوك الصحي ، والمهارات الحياتية المعززة للصحة ، وتم تنفيذها بفندق أزد بأبها ، وفندق قصر المليون بخميس مشيط على مدى أسبوعين متتالين .