هذا ما قاله إمام مسجد الروضة الشاهد على لحظة الهجوم الإرهابي

روى الإمام الذي كان يؤم المصلين في صلاة الجمعة في مسجد الروضة شمالي سيناء تفاصيل الهجوم على المسجد حين اقتحم مسلحون مبنى المسجد ونفذوا هجومهم الدموي والذي راح ضحيته 305 أشخاص وأدى لإصابة أكثر من مائة آخرين.

وقال الإمام محمد عبدالفتاح إن الهجوم بدأ بعد دقائق من بدء الخطبة حينها سمع انفجارت ودخل مسلحون ببنادق داخل مسجد الروضة وأطلقوا النار على المصلين.

وقال الشيخ عبدالفتاح، الذي أصيب خلال الهجوم: “بعد حوالي دقيقتين من صعودي المنبر، سمعت ما يبدو وكأنه انفجار خارج المسجد، ثم دخل بعض الناس المبنى وأطلقوا النار على جميع المصلين.”

وأضاف أنه حينما سمع إطلاق النار بدأ الناس بالهرب، وبعضهم صعدوا للمنبر، وشاهدت جثث الضحايا مكدسة. وأشار إلى أن المسلحين واصلوا إطلاق النار على أي شخص يمكن أن يكون على قيد الحياة في المسجد.

وقال الشيخ عبدالفتاح إنه لم ير وجوه المسلحين ولا يعرف عددهم أيضا، لكنه شعر بحركتهم في المسجد فقط.

وأدى الهجوم الدموي إلى مقتل 305 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من مائة آخرين، ووقع وقت صلاة الجمعة بمسجد في قرية الروضة قرب مدينة بئر العبد، التابعة لمحافظة شمال سيناء.