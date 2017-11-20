 ابنة مارادونا سرقت منه 4.5 مليون دولار .. فطالب بسجنها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ابنة مارادونا سرقت منه 4.5 مليون دولار .. فطالب بسجنها !

ابنة مارادونا سرقت منه 4.5 مليون دولار .. فطالب بسجنها !
المناطق - وكالات

اتهم أسطورة كرة القدم العالمية الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ابنتيه بسرقة 4.5 مليون دولار منه وطالب بسجن إحداهما حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ورفع مارادونا (57 عاما) دعوى قضائية ضد زوجته السابقة كلاوديا فيلافان وابنتيه دالما وجيانينا.

وقال النجم السابق إن عائلته قامت بتحويل المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي كما قاموا بشراء عقارات في الولايات المتحدة باستخدام تلك الأموال. واتهم محامي مارادونا ابنته جيانينا بنقل الأموال بمساعدة ابنها إلى الأوروغواي وقال إنها كانت هناك في شهر أغسطس الماضي.

وأضاف في ضوء ذلك لا يوجد حل سوى احتجاز جيانينا. وردا على ذلك قالت جيانينا عبر تويتر “هم يعرفون أين أعيش يمكنهم القدوم متى ما أرادوا”.

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