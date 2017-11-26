 تريّث الحريري في استقالته.. يضع عون في اختبار محرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تريّث الحريري في استقالته.. يضع عون في اختبار محرج

تريّث الحريري في استقالته.. يضع عون في اختبار محرج
المناطق-الرياض

أدى تجاوب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مع دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن التريث في تأكيد استقالته، إلى وضع عون في موقف محرج ربما يصعب عليه الخروج منه.

وطرحت خطوة الحريري بالتريث عدة أسئلة حول ما إذا أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، ليقرر مع “حزب الله”، حليف إيران والمتهم بالتورط في الصراعات التي تشهدها بعض البلدان العربية، كيفية الالتزام بـ”النأي بالنفس” قولاً وعملاً.

و”النأي بالنفس”، سياسة أقرتها طاولة الحوار للقوى السياسية اللبنانية في 2012، عقب اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، وتتمثل في تحييد لبنان عن جميع الصراعات الإقليمية.

وأعلن الحريري استقالته في كلمة على الهوا، خلال تواجده في الرياض، وأرجع الاستقالة إلى الحكومة، التي تهادن “حزب الله” الإرهابي رغم المساعي الإيرانية لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بواسطة حزب الله.

وأعلن الحريري، الأربعاء الماضي، أنه سيتريث في تقديم استقالته من منصبه رئيسًا للحكومة، بعد أن أعلنها مؤخرًا من العاصمة السعودية الرياض، وذلك تجاوبًا مع طلب عون، لإعطاء الفرصة أمام مزيد من التشاور.

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