 احذر.. اشترت آيفون في علبة مغلفة .. ففوجئت بـ “بطاطا” بدلا من الهاتف ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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احذر.. اشترت آيفون في علبة مغلفة .. ففوجئت بـ “بطاطا” بدلا من الهاتف !

ينتظر الآلاف في أميركا “يوم الجمعة الأسود” من أجل شراء “اللقطات” والعديد من المنتجات بأسعار خيالية، لاسيما أن موسم التنزيلات هذا يعتبر الأعظم خلال السنة، إلا أن الرياح قد تجري أحياناً بغير ما تشتهي السفن.

ولعل هذا ما حصل مع امرأة أميركية من ويسكنسون، إذ تفاجأت بعد أن اشترت هاتف آيفون 6 مقابل 100 دولار، ببعض قطع البطاطا في العلبة بدل الهاتف، إضافة إلى شاحن لا يمت لآيفون 6 بصلة.

وفي التفاصيل، اعتقدت تلك المرأة أنها أبرمت صفقة رابحة مع رجل كان يقود شاحنة بالقرب من منزلها لبيع الهواتف، بعد أن دفعت له 100 دولار فقط، وطلبت من البائع أن يستعمل الهاتف وتأكدت من أنه يعمل بشكل سليم ومعه الأوراق اللازمة، إلا أنها تفاجأت فور وصولها إلى منزلها بحسب ما أورد موقع لايف ليك، بوجود 11 قطعة من البطاطا في العلبة بدلا من الهاتف.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الأميركية.

 

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