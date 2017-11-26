«الأرصاد» تُغرم وتُغلق 50 منشأة مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية

غرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 25 منشأة وأغلقت 25 أخرى مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية , شملت منشآت بيئية بمناطق مكة المكرمة ، والرياض ، والمدينة المنورة ، وجازان.

وبين نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الانصاري ، أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة ، وكذلك للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع ، لافتاً إلى أن جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية التي من أهمها الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.

وأوضح الأنصاري أن منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأكبر في المنشآت المخالفة حيث طالت العقوبات 24 منشأة في نفس المنطقة ، منها 14 منشأة عوقبت بالغرامات المالية وأمر الإغلاق ، في حين سجلت منطقة المدينة المنورة 15 منشأة مخالفة , 7 منها غرمت وأغلقت.

فيما سجلت منطقة جازان 7 منشآت مخالفة والمنطقة الشمالية منشأتين , بينما سجلت في منطقتي الرياض وجازان منشأة واحدة مخالفة في كل منهما.