 «التدريب التقني» يؤكد على شركات الصيانة والتشغيل بالالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«التدريب التقني» يؤكد على شركات الصيانة والتشغيل بالالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل

«التدريب التقني» يؤكد على شركات الصيانة والتشغيل بالالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل
المناطق_الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المقاولين وشركات الصيانة والتشغيل المتعاقدة مع المؤسسة بضرورة الالتزام بقوانين الإقامة وأنظمة العمل بالبلاد، والتدقيق في وثائق المقيمين، إضافة إلى عدم قبولهم في الدورات بالمراكز والمعاهد الأهلية التي تجاوزت 1000 منشأة تدريب أهلية منتشرة في مناطق المملكة.

جاء ذلك التأكيد من جديد بعد التعميم الذي نشرته المؤسسة للمعاهد والمراكز الأهلية وجميع المشغلين بالكليات والمعاهد التقنية والمقاولين المنفذين لمشاريعها المنتشرة في مناطق المملكة، وذلك تزامناً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية “وطن بلا مخالف” .

وأوضحت المؤسسة أنها وجّهت الكليات التقنية في جميع المدن والمحافظات بتنفيذ حملات توعوية للمتدربين أثناء إقامة الندوات والمحاضرات المنفذة بداخل الكليات تماشياً مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

يذكر أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 5 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط (68263) مخالفاً، منهم (38006) مخالفاً لنظام الإقامة، و (13099) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و (17158) مخالفاً لنظام العمل.

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