 «العمل والتنمية» تلزم منشأة بالقصيم بتأمين مسكن لعاملها الذي ينام في العراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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«العمل والتنمية» تلزم منشأة بالقصيم بتأمين مسكن لعاملها الذي ينام في العراء

«العمل والتنمية» تلزم منشأة بالقصيم بتأمين مسكن لعاملها الذي ينام في العراء
المناطق_بريدة

ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، إحدى منشآت المقاولات بالمنطقة، بتأمين مسكن ملائم لعاملها الذي يحرس أحد مشاريعها، يحفظه من البرد، ويراعي جوانب الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم تركي المانع: إن مفتشي الوزارة في المنطقة باشروا الحالة، والتقوا بالوافد، كما قاموا باستدعاء ممثل المنشأة، ومناقشته في تلك المخالفة، وتوقيعه على تعهد بالالتزام بتوفير سكن مناسب يستوفي إجراءات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، كما أنهم أكملوا الإجراءات النظامية بحق مخالفة المنشأة”.
ودعا المانع، عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال التواصل مع هاتف خدمة العملاء على الرقم:(19911)، أو من خلال تطبيق “معا للرصد” على الأجهزة الذكية.

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