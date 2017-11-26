مدني عسير يباشر حريقاً في السوق الشعبي بمنتزه السوده

باشر فرق الدفاع المدني بالسودة غرب أبها ٢٥ كيلو متر والجهات الأمنية المعنية حريقاً وقع في السوق الشعبي الذي تشرف عليه أمانة منطقة عسير ويشغّله عدد من المستثمرين صباح اليوم.

يشار إلى أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي ولم يعلن حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات ولله الحمد.