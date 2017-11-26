 مدني عسير يباشر حريقاً في السوق الشعبي بمنتزه السوده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدني عسير يباشر حريقاً في السوق الشعبي بمنتزه السوده

مدني عسير يباشر حريقاً في السوق الشعبي بمنتزه السوده
المناطق_عسير

باشر فرق الدفاع المدني بالسودة غرب أبها ٢٥ كيلو متر والجهات الأمنية المعنية حريقاً وقع في السوق الشعبي الذي تشرف عليه أمانة منطقة عسير ويشغّله عدد من المستثمرين صباح اليوم.
يشار إلى أنه تم السيطرة على الحريق في وقت قياسي ولم يعلن حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات ولله الحمد.

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