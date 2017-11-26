قطار سار يصل حائل للمرة الأولى

حطّ قطار (سار) للركاب رحاله اليوم في حائل للمرة الأولى، وسط احتفالية شهدها أهالي المنطقة وركاب الرحلة التي انطلقت صباحاً من الرياض.

وبهذه المناسبة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المهندس خالد الحربي، أن وصول أولى الرحلات التجارية اليوم إلى محطة حائل يأتي ضمن المرحلة الثانية للخطة التشغيلية في خدمة نقل الركاب، بعد تشغيل المحطات الثلاث بالرياض والمجمعة والقصيم في بداية العام الجاري، مضيفاً أن الشركة في النصف الأول من عام 2018، تستهدف تشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة وهما المحطتان الأخيرتان على خط الركاب الممتد بطول 1250 كم من الرياض حتى القريات في أقصى شمال المملكة.

من جهته، قال مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في (سار) عمار النهدي، أن الرحلات من وإلى حائل ستكون في أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع ذهاباً وإياباً، مبيناً أن موعد انطلاق الرحلات من محطة حائل سيكون في الساعة 3:25 عصراً على أن يصل القطار إلى وجهته الأخيرة بمحطة الرياض في الساعة 8:11 مساء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “سار”، دشنت المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات في 26 فبراير الماضي، ولدى الشركة – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة خط حديدي لنقل المعادن تم تدشينه عام 2011م، حيث تنقل قطارات المعادن أطنان الفوسفات من منجم حزم الجلاميد في أقصى شمال المملكة إلى معامل التكرير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي منذ شهر مايو 2011م، كما دشنت الخط الحديدي الآخر لنقل مادة البوكسايت بقطاراتها من منجم البعيثة في منطقة القصيم إلى معامل التكرير في شهر مايو 2014م. حيث سجلت (سار) مؤخراً، رقماً قياسياً في شهر أكتوبر الماضي من خلال نقل قطارات المعادن أكثر من 452 ألف طن من الفوسفات، والذي يعد الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة وبزيادة نسبتها 7 % عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.

كذلك بدأت قطارات (سار) في شهر مايو الماضي بنقل مادة الكبريت المصهور ‏من معامل واسط التابعة لشركة (أرامكو) في المنطقة الشرقية، إلى مرافق شركة (معادن) في (وعد الشمال) بمسافة تصل إلى 1500 كم حيث تستهدف نقل أربعة ملايين طن من الكبريت المصهور خلال عام 2017م، ونقلت قطارات (سار) للمعادن منذ 2011م حتى نهاية شهر أكتوبر 2017م، 26 مليون طن من الفوسفات والبوكسايت والكبريت المصهور.