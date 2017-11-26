 الانضباط تعاقب النصر والاتحاد.. إيقاف 4 لاعبين و غرامة 10 آلاف لكل منهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الانضباط تعاقب النصر والاتحاد.. إيقاف 4 لاعبين و غرامة 10 آلاف لكل منهم

الانضباط تعاقب النصر والاتحاد.. إيقاف 4 لاعبين و غرامة 10 آلاف لكل منهم
المناطق - الرياض

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عدة قرارات بحق عدد من الأندية تضمنت إيقاف لاعب فريق نادي الاتحاد ياسين حمزة مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة 10,000 ريال لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس، أمام النصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين وقررت إيقاف لاعب فريق الاتحاد عمار الدحيم مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس أمام النصر وإيقاف لاعب فريق نادي الاتحاد فهد المولد (مباراة رسمية واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس، أمام النصر.

كما قررت معاقبة لجنة الإنضباط معاقبة لاعب فريق نادي النصر محمد السهلاوي بالإيقاف مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة 10,000 ريال لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس، أمام الاتحاد ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

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