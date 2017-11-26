 وزير الشؤون الإسلامية يستقبل قيادات العمل الإسلامي بدول الآسيان المشاركين بأعمال المؤتمر بماليزيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل قيادات العمل الإسلامي بدول الآسيان المشاركين بأعمال المؤتمر بماليزيا

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل قيادات العمل الإسلامي بدول الآسيان المشاركين بأعمال المؤتمر بماليزيا
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم ، عددا من قادة العمل الإسلامي ورؤساء الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية بدول الآسيان وجنوب آسيا، المشاركين بأعمال المؤتمر الدولي لمسلمي الآسيان الأول الذي تنظمه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، ووزارة الإعلام والاتصالات الماليزية،إضافة إلى منظمة الخادم الماليزية، والجمعية العلمية الماليزية، وجامعة التكنولوجيا مارا الماليزية.
ورحب معاليه خلال اللقاءات بالمشاركين بأعمال المؤتمر متمنياً للجميع التوفيق لخدمة دينه وإعلاء كلمته، كما استعرضوا أوجه التعاون المشترك مع الوزارة في مجال العمل الإسلامي والذي يأتي في مقدمته الدعوة إلى الله وفق المنهج الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في مجال تعزيز مفهوم الوسطية ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب .
من جانبهم، ثمن المشاركون الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم والمساهمة في توحيد الصف الإسلامي أمام التحديات التي تحيط بالأمة الإسلامية.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام والمستشار الخاص لمعالي الوزير الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد، ومدير المكتب الخاص للوزير محمد بن عبدالعزيز الفارس، والمدير العام لمكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات عبدالله بن مدلج المدلج، والسكرتير الخاص للوزير سليمان بن عمر الحصين.

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