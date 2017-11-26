 نائب أمير مكة يستهل جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة بحرة والجموم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير مكة يستهل جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة بحرة والجموم

نائب أمير مكة يستهل جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة بحرة والجموم
المناطق - مكة المكرمة

يبدأ نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر غداً (الاثنين) أولى جولاته  لمحافظات المنطقة، ويستهلها بزيارة محافظتي بحرة والجموم ، ثم يتفقد سموه ( الثلاثاء ) محافظتي القنفذة والعرضيات.
وخلال جولة الأمير عبدالله بن بندر لمحافظتي بحرة والجموم، سيرافق سموه مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.
ويشمل برنامج زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لقاء سموه بعدد من الأهالي والشباب حيث يستمع في حوار مباشر إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤي المستقبلية لتطوير المحافظات.
ويطلع الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لبحرة والجموم على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض سموه المشاريع المتعثرة،  وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤلي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
وتسهم جولات أمير المنطقة ونائبه في وتحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورت الخدمات بكافة المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

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