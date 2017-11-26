 ولي العهد يعقد لقاءات جانبية مع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية على هامش اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يعقد لقاءات جانبية مع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية على هامش اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

ولي العهد يعقد لقاءات جانبية مع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية على هامش اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كلاً من معالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، ومعالي وزير الدفاع الأفغاني الفريق طارق شاه بهرمي، ومعالي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف، ومعالي وزير الدفاع الجيبوتي المكلف بالعلاقات مع البرلمان علي حسن بهدون، ومعالي المستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية التونسية اللواء كمال العكروت، ومعالي نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، ومعالي وزير الدفاع المالي وقدامى المحاربين تينا كوليبالي، ومعالي الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب وزير الدفاع التشادي بشاره عيسى جاد الله، ودولة نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، كلاً على حده، وذلك على هامش الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يعقد حالياً في العاصمة الرياض.
وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي العسكري بين المملكة وتلك البلدان.
حضر اللقاءات، معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء مهندس ركن طلال العتيبي.

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