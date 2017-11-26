 حماية الرياض تعرِّف “65” مستفيدة بمراكز البلاغات والإرشاد الأسري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حماية الرياض تعرِّف “65” مستفيدة بمراكز البلاغات والإرشاد الأسري

حماية الرياض تعرِّف “65” مستفيدة بمراكز البلاغات والإرشاد الأسري
المناطق - الرياض

نفذ القسم النسوي بدار الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الجاري محاضرتان تثقيفيتان لتوعية 65 سيدة من منسوبات وطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومدينة الأمير سلطان للخدمات الانسانية .

القت المحاضرة الأولى التي كانت بعنوان “لا ..للعنف الأسري ” الاخصائيتان سارة العتيبي وندى المرشد وتناولتا خلالها موضوع العنف مفهومه واسبابه واثره والتعريف بمركز وبلاغات العنف الأسري آليات تلقي بلاغات العنف الأسري والتعامل معها فيما قدمت الاخصائيتان سارة العتيبي ومزنة الجريد المحاضرة الثانية “العنف ضد الأطفال اسبابه وطرق الوقاية منه” حيث بدأتا بتعريف العنف ضد الأطفال وتوضيح تأثيره النفسي على الطفل ثم شرح نظام حماية الطفل من الايذاء والتعريف بمراكز الإرشاد الأسري ودورها في الحد من هذه الظاهرة وفي ختام المحاضرتان تمت الإجابة على استفسارات الحاضرات وتوزيع الكتيبات والمنشورات ذات العلاقة .

تأتي هذه المحاضرات ضمن الحملة التوعوية التي تتولاها دار الحماية الاجتماعية بالرياض لزيادة الوعي في المجتمع بأضرار العنف والايذاء على الأسرة والتعريف بمراكز الأرشاد الأسري والبلاغات والخدمات التي تقدمها الوزارة لتعزيز القيم الايجابية ونبذ العنف في العلاقات الاجتماعية بشكل عام .

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