 مؤتمر هندسي دولي تنظمه هيئة المهندسين برعاية وزير التجارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مؤتمر هندسي دولي تنظمه هيئة المهندسين برعاية وزير التجارة

مؤتمر هندسي دولي تنظمه هيئة المهندسين برعاية وزير التجارة
المناطق ـ فهد الحمود
تنطلق في مدينة الرياض في الرابع من شهر ديسمبر المقبل فعاليات المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي، تحت شعار “الإرتقاء بالمعايير الهندسية نحو التنمية الوطنية” والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين برعاية معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في فندق الفورسيزون، على مدى 4 أيام، في أكبر تجمع هندسي دولي في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المؤتمر 211 متحدثا يمثلون 32 دولة، وعدد من الشخصيات البارزة على الصعيدين المحلي والعالمي يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، وسعادة المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومعالي الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، بالإضافة الى مشاركة عدد من مسئولي الجهات الخاصة والعامة.
وسيناقش المتحدثون في المؤتمر الهندسي الدولي 12 مساراً هندسيا في مختلف التخصصات الهندسية، تمثل العديد من المواضيع الهامة في الجوانب الهندسية، ويهدف المؤتمرإلى ايجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل المعلومات وتعزيز التواصل بين المهندسين وبناء علاقات عملية ذات طابع مشترك بين جميع المشاركين في المؤتمر، وسيقدم المتحدثون  حوالي 200 ورقة عمل تناقش عددا من المحاور  الهامة في المجال الهندسي ، منها ما يختص بالمباني الخضراء، وتحلية المياه، وهندسة التعدين والجيولوجيا، وهندسة التراث المعماري، وهندسة العمارة، والطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع، وهندسة السلامة، والإتصالات، والتشغيل والصيانة، وغيرها من التخصصات التي يشمل كل منها العديد من المحاور الهامة.
ويأتي المؤتمر لتعزيز المعايير الهندسية ونقل المعلومات والإطلاع على الجديد من التحديات والإبتكارات في القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030، ولعب دورا هاما في سد الفجوة بين المؤسسات الهندسية والاكاديميين والمنظمات والجمعيات ومقدمي التكنولوجيا.
ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات الهندسية في العالم حيث أنه يشكل أول مؤتمر هندسي متخصص يجمع نخبة من الخبراء والصناعيين والتقنيين وذوي الخبرة من أغلب دول العالم المتقدم مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وماليزيا.
كما سينظم على هامش المؤتمر معرض هندسي متخصص تشارك فيه 76 جهة بمشاركة 100 عارض من القطاعات الحكومية والخاصة، يعرضون أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في المجال الهندسي والصناعي والتقني.

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