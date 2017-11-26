 رالي حائل وشركة “نيسان” للسيارات… يجددان مسيرة النجاح والشراكة لثلاث اعوام قادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رالي حائل وشركة “نيسان” للسيارات… يجددان مسيرة النجاح والشراكة لثلاث اعوام قادمة

رالي حائل وشركة “نيسان” للسيارات… يجددان مسيرة النجاح والشراكة لثلاث اعوام قادمة
المناطق - حائل

يوقع صاحب السمو الامير عبد الله بن خالد بن عبد الله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية  لرالي حائل نيسان الدولي 2018 غداً الاثنين عقد الشريك الرئيسي لرالي حائل مع شركة نيسان الشرق الارسط ولمده ثلاث سنوات.

وأكد سمو الامير عبدالله بن خالد بهذه المناسبه على أن الشراكة بين القطاع الخاص والرالي منطلقة من حس وطني لدى القطاع الخاص بأهمية دعم مثل هذه النشاطات المختلفة، مبيّنا أن منطقة حائل تشهد الآن نموا اقتصاديا وعمرانيا كبيرا بفضل موقعها الجغرافي المتميز , مضيفا أن رياضة السيارات تحظى بجماهيرة واسعه وكبيرة ومهمة خلال السنوات الماضية بدعم وتشجيع من  القيادة الحكيمة حفظها الله.

يذكر ان الرالي قد سجل في جولاته المتعاقبة عدداً ضخماً من المشاركات العالمية والعربية والمحلية وحقق نسبة حضور جماهيري مذهلة تخطت التوقعات من أهل المملكة وخارجها والداعمين للانشطة السياحية فيها،, مما جعل الشركات والمؤوسسات المحلية والعالمية تتنافس على رعاية الرالي كونه الابرز في عالم الراليات.

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