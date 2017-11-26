 نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومنسوبيه بالمنطقة ويؤكد على ابتكار منتجات تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومنسوبيه بالمنطقة ويؤكد على ابتكار منتجات تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر رالي حائل وشركة “نيسان” للسيارات… يجددان مسيرة النجاح والشراكة لثلاث اعوام قادمة مؤتمر هندسي دولي تنظمه هيئة المهندسين برعاية وزير التجارة حماية الرياض تعرِّف “65” مستفيدة بمراكز البلاغات والإرشاد الأسري امانة الشمالية تغلق 6 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية أمانة الشمالية تؤكد استعدادها للحالة المطرية أمير نجران لـ”الحوار الوطني”: كلنا قبيلة واحدة.. شيخ شملها سلمان بن عبدالعزيز.. ونائبه محمد بن سلمان أمير نجران يكرم آل مريح أكثر من ٥٠ ألف مواطن ومقيم يزورون المعرض التثقيفي التوعوي لمركز العمليات الموحد 911 أمير نجران يستعرض تقرير التأمينات الاجتماعية إنجاز 73 % من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بنجران بحضور نائب أمير نجران ووزير التعليم.. ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي يقيم الأداء ويناقش تطويره

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومنسوبيه بالمنطقة ويؤكد على ابتكار منتجات تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومنسوبيه بالمنطقة ويؤكد على ابتكار منتجات تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر
المناطق - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ حسين بن محمد جمالي، ومنسوبي الفرع.

واطلع سموه على جهود البنك والقروض التمويلية التي يقدمها البنك لمستفيديه في مختلف المسارات، منوهاً بما يحظى به البنك من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مشدداً على ضرورة العمل على توعية المجتمع بأهمية الادخار ودوره في حماية دخل الأسرة، ودراسة احتياجات الأسرة لتوفير القروض التنموية اللازمة، وذات الأثر الفعال، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومنتج، وابتكار منتجات تمويلية لدعم المشروعات متناهية الصغر لتمكين ذوي الدخل المحدود من باحثين للمساعدات إلى أصحاب مشروعات تكفيهم، متمنياً سموه لمنسوبي فرع البنك التوفيق.

من جهته قدم مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية حسين جمالي، باسمه وباسم منسوبي البنك الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على اهتمام سموهما ودعمهما، منوهاً بما يحظى به البنك من دعمٍ واهتمام، مؤكداً حرص البنك على تطوير منتجاته لتلائم الفئات المستفيدة من البنك.

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