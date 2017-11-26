 ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 483 قتيلا و12380 مصاباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 483 قتيلا و12380 مصاباً الحرب في سوريا أهلكت 27 مليون شجرة نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ومنسوبيه بالمنطقة ويؤكد على ابتكار منتجات تمويلية تدعم المشروعات متناهية الصغر رالي حائل وشركة “نيسان” للسيارات… يجددان مسيرة النجاح والشراكة لثلاث اعوام قادمة مؤتمر هندسي دولي تنظمه هيئة المهندسين برعاية وزير التجارة حماية الرياض تعرِّف “65” مستفيدة بمراكز البلاغات والإرشاد الأسري امانة الشمالية تغلق 6 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية أمانة الشمالية تؤكد استعدادها للحالة المطرية أمير نجران لـ”الحوار الوطني”: كلنا قبيلة واحدة.. شيخ شملها سلمان بن عبدالعزيز.. ونائبه محمد بن سلمان أمير نجران يكرم آل مريح أكثر من ٥٠ ألف مواطن ومقيم يزورون المعرض التثقيفي التوعوي لمركز العمليات الموحد 911 أمير نجران يستعرض تقرير التأمينات الاجتماعية

ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 483 قتيلا و12380 مصاباً

ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 483 قتيلا و12380 مصاباً
المناطق - وكالات
أدى الزلزال الذي ضرب غرب إيران في 12 نوفمبر إلى مقتل 483 شخصا، بحسب حصيلة جديدة نشرتها الوكالة الإيرانية الرسمية إرنا.

وارتفعت الحصيلة عن تلك المعلنة في 17 نوفمبر (436 قتيلا) بعد وفاة مصابين متأثرين بجروحهم والتعرف إلى ضحايا بعد دفنهم على عجل، بحسب إرنا ووسائل إعلام إيرانية أخرى.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات ليل 12 إلى 13 من الشهر الجاري كامل الواجهة الغربية لإيران، وسقط معظم الضحايا الإيرانيين في محافظة كرمنشاه المتاخمة للعراق، حيث أسفرت الكارثة أيضا عن ثمانية قتلى.

كما أدى الزلزال في إيران إلى إصابة نحو 12380 شخصا بجروح ودمر نحو 30 ألف مسكن بحسب الأرقام الرسمية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>