ارتفاع ضحايا زلزال إيران إلى 483 قتيلا و12380 مصاباً

وارتفعت الحصيلة عن تلك المعلنة في 17 نوفمبر (436 قتيلا) بعد وفاة مصابين متأثرين بجروحهم والتعرف إلى ضحايا بعد دفنهم على عجل، بحسب إرنا ووسائل إعلام إيرانية أخرى.

وضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات ليل 12 إلى 13 من الشهر الجاري كامل الواجهة الغربية لإيران، وسقط معظم الضحايا الإيرانيين في محافظة كرمنشاه المتاخمة للعراق، حيث أسفرت الكارثة أيضا عن ثمانية قتلى.

كما أدى الزلزال في إيران إلى إصابة نحو 12380 شخصا بجروح ودمر نحو 30 ألف مسكن بحسب الأرقام الرسمية.