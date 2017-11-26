 المرور وجامعة تبوك يتفقان على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء داخل الجامعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المرور وجامعة تبوك يتفقان على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء داخل الجامعة

المرور وجامعة تبوك يتفقان على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء داخل الجامعة
المناطق - تبوك

اتفق مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، على إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء داخل حرم الجامعة.

وستعمل المدرسة وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك تماشيا مع الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 10/ 10 /1439هـ، وتُعتبر هذه هي الخطوة الرابعة من نوعها على مستوى المملكة.

يُذكر أن جامعات نورة والملك عبدالعزيز والإمام محمد بن سعود وقعت اتفاقيات مماثلة مع المرور لإنشاء مدارس لتعليم القيادة للنساء داخل حرم الجامعة.

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