المرور وجامعة تبوك يتفقان على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء داخل الجامعة

اتفق مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي، على إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء داخل حرم الجامعة.

وستعمل المدرسة وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك تماشيا مع الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من 10/ 10 /1439هـ، وتُعتبر هذه هي الخطوة الرابعة من نوعها على مستوى المملكة.

يُذكر أن جامعات نورة والملك عبدالعزيز والإمام محمد بن سعود وقعت اتفاقيات مماثلة مع المرور لإنشاء مدارس لتعليم القيادة للنساء داخل حرم الجامعة.