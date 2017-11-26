الجيش اليمني: مقتل 167 من الميليشيات خلال أسبوع

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 167 من مسلحي الميليشيات الانقلابية خلال مواجهات عنيفة شهدتها سبع محافظات يمنية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر يمنية إلى أن من بين القتلى ستة قياديين ميدانيين للميليشيات سقطوا خلال المعارك والغارات الجوية على مختلف الجبهات.

وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة، أن مقاتلات التحالف استهدفت، الاثنين الماضي، معسكر “انجر” التدريبي التابع للحوثيين في وادي ظهر بمديرية همدان شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مسلحاً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى.

تعزيزات إلى صعدة

إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، أن الجيش الوطني أرسل تعزيزات قوامها لواءان من مأرب إلى محافظة صعدة شمال اليمن لدعم وحدات الجيش في جبهة كتاف البقع القريبة من محافظة الجو.

وبالتزامن مع وصول التعزيزات الجديدة استعاد الجيش الوطني السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية بين محافظتي الجوف وصعدة كانت تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح.

وأشارت المصادر إلى أن قوات من اللواء الأول حرس حدود مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية هاجمت مواقع الميليشيات، وتمكنت بعد مواجهات عنيفة من السيطرة على عدد من المواقع في منطقة البقع، واستولت على كميات من الأسلحة والعتاد الحربي والألغام من الميليشيات.