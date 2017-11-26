 نجاح التجربة الأولى لتقنية حكم الفيديو المساعد بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نجاح التجربة الأولى لتقنية حكم الفيديو المساعد بالمملكة

نجاح التجربة الأولى لتقنية حكم الفيديو المساعد بالمملكة
المناطق - الرياض

أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مارك كلاتنبيرغ أن التجربة (غير المباشرة) لتقنية الفيديو المساعد (VAR) التي تمت خلال مباراة النصر والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الخميس الماضي، جرت من دون اتصال بطاقم التحكيم للمباراة أو دون التدخل بقراراتهم، كاشفاً عن أنها قد تمت بناء على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم، والتي تتطلب إجراء خمسة تجارب عير مباشرة (دون اتصال بحكام المباريات)، كذلك ثلاث حصص تدريبية مباشرة.

وقال كلاتنبيرغ: “هذه التجارب مهمة وضرورية من أجل زيادة التدريب بهدف التأكد من أن المبايات تسير بشكل متناسق مه هذه التقنية، وتجربتنا الأولى في مباراة فريقي النصر والاتحاد كانت ناجحة، حيث تلقى الحكمان فهد المرداسي ومحمد القرني أولى حصصهما التدريبية بشكل جيد”.

وأضاف: “لدينا عدة تجارب أخرى في الجولات المقبلة للوصول إلى الهدف الموضوع، وكذلك سنكثف الجانب النظري للحكام حول التقنية من خلال الاجتماعات الشهرية”.

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