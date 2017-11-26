 الفيصل يدشن الموسم الثاني من “كيف نكون قدوة”بحوار مفتوح مع المفكرين والمتخصصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير فيصل بن بندر يفتتح ١٧ ساحة بلدية وحديقة وبرحة بالرياض انطلاق التسجيل والمنافسة في جائزة تعليم الليث ( للتميز التعليمي ) إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في ألمانيا مدير التعليم يكرم كشافة تعليم القريات الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة رسل السلام حرس الحدود بجازان ينقذ هندياً عانى من آلام الصدر وضيق التنفس في عرض البحر الإنذار المبكر ينبه من هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم واشنطن تنوه بدور المملكة ومنظمي مؤتمرالمعارضة السورية الفيصل يدشن الموسم الثاني من “كيف نكون قدوة”بحوار مفتوح مع المفكرين والمتخصصين نجاح التجربة الأولى لتقنية حكم الفيديو المساعد بالمملكة الجيش اليمني: مقتل 167 من الميليشيات خلال أسبوع اشتباه بإصابة خاميس رودريغيز بارتجاج في المخ فضيحة حوثية جديدة.. تعيين قتيل بوظيفة جامعية

الفيصل يدشن الموسم الثاني من “كيف نكون قدوة”بحوار مفتوح مع المفكرين والمتخصصين

الفيصل يدشن الموسم الثاني من “كيف نكون قدوة”بحوار مفتوح مع المفكرين والمتخصصين
المناطق - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على مايقدمه لدفع عجلة الثقافة، جاء ذلك خلال تدشين سموه لورشة صناعة المبادرات التكاملية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الثاني تحت شعار كيف نكون قدوة؟.
وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لعدد من المثقفين و مسوؤلي القطاعات الحكومية و الخاصة في المنطقة “أشكر قائد الثقافة في هذا الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده الامين على ما تحظى به الثقافة من دعم و رعاية و اهتمام راجيا من الله أن يوفق الجميع لخدمة هذه البلاد و أن نعمل على خدمة إنسانه “.
ووصف أمير منطقة مكة المكرمة ما تحقق في الدورة الاولى للملتقى بالناجح، مؤملا أن يتحقق في هذا العام نتائج مشجعة ورائدة، وأضاف “وضعنا خطة لدراسة وتطوير الملتقى في موسمه الثاني على نحو أكثر دقة مما كان عليه في العام الماضي، ودعونا المسؤولين من كافة الجهات في المنطقة و المثقفين لاجتماع اليوم وطرح أفكارهم  ومناقشتها عبر 6 لجان تعمل على وضع الاسلوب و الطريقة الامثل لاستمرار شعار الملتقى في موسمه الثاني والذي جاء امتداد للعام الماضي تحقيقا لرغبة مجتمع المنطقة”.
ولفت الامير خالد الفيصل الى أن الحراك الثقافي الذي تنبته امارة المنطقة هدف لتحقيق احد اهم ركائز التنمية وهو بناء الانسان اذ انه لايمكن الوصول لتنمية حقيقة مالم تكن هناك حركة ثقافية فحضارة الامم تقيم مكانها بين الشعوب التي تحترم الانسان وتقدر عقله وتنشد جماليته، لذا فإن الامارة تعمل على نشر الثقافة التي تفردت بها المملكة وهي الثقافة الاسلامية المبينة على مبادئ وقيم الدين الاسلامي الحنيف.
وتابع أمير منطقة مكة المكرمة ” لانمانع في الانفتاح على العالم و الاستفادة من الافكار و الاطروحات، التي تسهم في الارتقاء في إنسان هذا البلد، شريطة أن لايتعارض ذلك او يمس مبادئنا وقيمنا الاسلامية”
وفي هذا الشأن أطلق الأمير خالد الفيصل ورشة صناعة المبادرات التكاملية للملتقى التي تهدف إلى قيام أكثر من جهة للتعاون والتكامل لتقديم مبادرات وبرامج نوعية تخدم هدف الملتقى ورؤيته، عبر مشاركة مجموعة من المفكرين والمتخصصين في 6 مجالات مختلفة وهي: المجال الصحي والرياضي، المجال الاجتماعي والأسري، المجال القيمي والأخلاقي، المجال العلمي و التقني، المجال الثقافي والإعلامي، المجال الاقتصادي والمالي.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>