حرس الحدود بجازان ينقذ هندياً عانى من آلام الصدر وضيق التنفس في عرض البحر

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان يوم السبت ٧/ ٣/ ١٤٣٩هـ راكباً هندي الجنسية بعد تعرضه لآلام في الصدر وضيق في التنفس أثناء تواجده بقاربه بعرض البحر .

وأفاد الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر الشهراني أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مركز الحافة يوم السبت الموافق 7/3/1439هـ يفيد بوجود شخص (هندي الجنسية) من طاقم احدى الوسائط البحرية بالقرب من جزيرة شراع يعاني آلاماً في الصدر وضيق في التنفس، وعلى الفور تم توجيه أقرب دورية بحرية من الموقع، وقامت بنقل المريض إلى مرسى مركز الحافة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له قبل نقله بالإسعاف إلى مستشفى الحياة الوطني بجازان حيث أُجريت له عملية قسطرة بالقلب، واستقرت حالته الصحيه ولله الحمد .

وأضاف:” إن من مهام حرس الحدود القيام بالبحث والإنقاذ وتقديم المساعدة والعون للوسائط البحرية”.

وأهاب الناطق الرسمي لحرس الحدود بمنطقة جازان بجميع الإخوة الصيادين والمتنزهين الاتصال على هاتف حرس الحدود (994)عند حدوث أي طارئ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب، متمنياً السلامة للجميع.

