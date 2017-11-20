مدير التعليم يكرم كشافة تعليم القريات الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة رسل السلام

استقبل سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بمكتبه صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8/3/1439هـ رئيس النشاط الطلابي الأستاذ مشعل بن أحمد الحواس ومشرف النشاط الكشفي الأستاذ محمد بن حنوف الرويلي وقائد ثانوية غرناطة الأستاذ حسن بن حثيلان الرويلي والفرقة الكشفية الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة رسل السلام للتميز الكشفي المقامة بمنطقة الباحة حيث شكر الدكتور الثبيتي الكشافين ومشرفيهم وقادتهم على المشاركة المشرفة والمركز المتقدم الذي حصلت عليه كشافة تعليم القريات من خلال هذه المشاركة وأكد أن هذا الفوز هو نتيجة عمل دؤوب وجهد كبير بذل سواء في المدرسة أو من القائمين على قسم النشاط الطلابي واستمع لحديث الطلاب ومشرف النشاط الكشفي الذي أوضح أن أبناءنا الكشافين كانوا خير سفراء لمدرستهم ولإدارتهم وللقريات بشكل عام بأخلاقهم وعلمهم وجهدهم ومن جانبه قدم رئيس النشاط الطلابي الأستاذ مشعل أحمد الحواس شكره وتقديره للدكتور الثبيتي على دعمه الكبير لجميع برامج النشاط الطلابي بشكل عام والنشاط الكشفي بشكل خاص وقدم راية التميز الكشفي لمدير التعليم .