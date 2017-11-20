 إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في ألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في ألمانيا

إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في ألمانيا
المناطق - وكالات

قالت الشرطة إن رجلاً مخموراً على ما يبدو دهس مارة بسيارته شمال ألمانيا، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وأضافت الشرطة أن قائد السيارة (29 عاما)- وهو رجل من مدينة كوكسهافن- يخضع لاستجواب بشأن الحادث الذي وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد في بلدة كوكسهافن الساحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة راينر برنر إن الرجل الذي يخضع للاستجواب “من أصول سورية”.

وأصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة، بينما كانت إصابة الاثنين الآخرين طفيفة. وبحلول منتصف اليوم، غادر خمسة من الضحايا – جمعيهم ألمان – المستشفى.

وقالت الشرطة على “تويتر” إنها تحقق “في كل الاتجاهات” ولا تزال تفحص ما إذا كان ذلك حادثا أو ما إذا كان الرجل صدم المارة بسيارته متعمدا.

وقالت إنه كان هناك على ما يبدو جدال داخل أو خارج الملهى الليلي قبل الحادث.

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