 انطلاق التسجيل والمنافسة في جائزة تعليم الليث ( للتميز التعليمي ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق التسجيل والمنافسة في جائزة تعليم الليث ( للتميز التعليمي )

انطلاق التسجيل والمنافسة في جائزة تعليم الليث ( للتميز التعليمي )
المناطق - عادل الزهراني
اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، جائزة إدارة تعليم الليث ( للتميز التعليمي ) للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ ، والمنبثقة من معايير ومراحل جائزة التعليم للتميز ، كما ستكون نتائجها هي المعتمدة و المؤهلة للتصفيات النهائية لجائزة الوزارة على مستوى المملكة ، و تشمل كافة  فئات الجائزة ،  المعلم و المرشد الطلابي والمدرسة و الطالب والعمل التطوعي  والمشرف التربوي بواقع ثلاثة فائزين و فائزات في كل فئة .

وقال ( البركاتي ) بأن الجائزة  تأتي في إطار تنفيد  توجيهات وزير التعليم ،  والرامية إلى إبراز جهود وتكريم المميزين من منسوبي الوزارة وإدارات التعليم في المناطق و المحافظات ، بهدف بث روح الحماس والمنافسة بين التربويين والتربويات في الميدان لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات تسهم في تطوير الأداء وجودة المخرجات ، و تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم المتميز والمدرسة المتميزة والمرشد الطلابي المتميز والمشرف التربوي المتميز ، والطالب المتميز ، و العمل التطوعي المتميز ، ونشر ثقافة التميز والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان .

وشدد (البركاتي) على ضرورة تحفيز وتشجيع الفئات المستهدفة بالجائزة , مؤكداً بأن الميدان يزخر بالكثير من المتميزين والمتميزات ممن يحملون مقومات التميز و الإبداع التربوي و التعليمي ، و أهاب بلجان الجائزة على ضرورة عقد ورش تدريبية و لقاءات ميدانية للتعريف بلوائح و ضوابط الجائزة و استقطاب المتميزين و المتميزات ، و تفعيل دليل اللائحة التفسيرية من خلال لجان الجودة والتميز في المدارس ، و الإعلان عن الجائزة بشكل موسع ، و تفعيل مواقع الإدارة و شبكات التواصل الاجتماعي في بث ثقافة التميز في الميدان ، ودعم المتميزين ، و وضع خطة إجرائية عملية لمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الزمني للجائزة ، و تشكيل لجان التحكيم , و استعراض قصص الفائزين في الدورات السابقة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم .

بدوره أوضح منسق جائزة التعليم للتميز في تعليم الليث الأستاذ علي بن عبدالله الزهراني  بأن آخر موعد لتسجيل الراغبين و الراغبات بالمشاركة في فئات الجائزة هو  ٢٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ ، عبر موقع جائزة التعليم للتميز .
http://egate.tamayaz.org.sa/Default-ar.aspx

وجاءت جوائز المسابقة كما يلي :
فئة المعلم / ـة المتميز / ة
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .

فئة المرشد / ة الطلابي / ـة المتميز/ة
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
المركز الأول ٧٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٥٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ٣٠٠٠ ريال .

فئة المشرف/ ـة التربوي / ـة المتميز/ة :
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .

فئة الطالب/ ـة المتميز/ة بالصف الثالث ثانوي فقط :
المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ١٠٠٠ ريال .

فئة العمل التطوعي  :
المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ١٥٠٠ ريال ..

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