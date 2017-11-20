انطلاق التسجيل والمنافسة في جائزة تعليم الليث ( للتميز التعليمي )

وقال ( البركاتي ) بأن الجائزة تأتي في إطار تنفيد توجيهات وزير التعليم ، والرامية إلى إبراز جهود وتكريم المميزين من منسوبي الوزارة وإدارات التعليم في المناطق و المحافظات ، بهدف بث روح الحماس والمنافسة بين التربويين والتربويات في الميدان لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات تسهم في تطوير الأداء وجودة المخرجات ، و تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم المتميز والمدرسة المتميزة والمرشد الطلابي المتميز والمشرف التربوي المتميز ، والطالب المتميز ، و العمل التطوعي المتميز ، ونشر ثقافة التميز والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان .
وشدد (البركاتي) على ضرورة تحفيز وتشجيع الفئات المستهدفة بالجائزة , مؤكداً بأن الميدان يزخر بالكثير من المتميزين والمتميزات ممن يحملون مقومات التميز و الإبداع التربوي و التعليمي ، و أهاب بلجان الجائزة على ضرورة عقد ورش تدريبية و لقاءات ميدانية للتعريف بلوائح و ضوابط الجائزة و استقطاب المتميزين و المتميزات ، و تفعيل دليل اللائحة التفسيرية من خلال لجان الجودة والتميز في المدارس ، و الإعلان عن الجائزة بشكل موسع ، و تفعيل مواقع الإدارة و شبكات التواصل الاجتماعي في بث ثقافة التميز في الميدان ، ودعم المتميزين ، و وضع خطة إجرائية عملية لمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الزمني للجائزة ، و تشكيل لجان التحكيم , و استعراض قصص الفائزين في الدورات السابقة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم .
بدوره أوضح منسق جائزة التعليم للتميز في تعليم الليث الأستاذ علي بن عبدالله الزهراني بأن آخر موعد لتسجيل الراغبين و الراغبات بالمشاركة في فئات الجائزة هو ٢٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ ، عبر موقع جائزة التعليم للتميز .
http://egate.tamayaz.org.sa/
وجاءت جوائز المسابقة كما يلي :
فئة المعلم / ـة المتميز / ة
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .
فئة المرشد / ة الطلابي / ـة المتميز/ة
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال.
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال.
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال
فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
المركز الأول ٧٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٥٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ٣٠٠٠ ريال .
فئة المشرف/ ـة التربوي / ـة المتميز/ة :
المركز الأول ٥٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ٢٠٠٠ ريال .
فئة الطالب/ ـة المتميز/ة بالصف الثالث ثانوي فقط :
المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ١٠٠٠ ريال .
فئة العمل التطوعي :
المركز الأول ٣٠٠٠ ريال .
المركز الثاني ٢٠٠٠ ريال .
المركز الثالث ١٥٠٠ ريال ..
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