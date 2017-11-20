 الأمير فيصل بن بندر يفتتح ١٧ ساحة بلدية وحديقة وبرحة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير فيصل بن بندر يفتتح ١٧ ساحة بلدية وحديقة وبرحة بالرياض

الأمير فيصل بن بندر يفتتح ١٧ ساحة بلدية وحديقة وبرحة بالرياض
المناطق - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 17 مشروعا بيئيا وحضريا جديدا في العاصمة الرياض، تمثل حدائق وساحات بلدية وبرحات موزعة على أحياء مدينة الرياض وذلك بحضور معالي المهندس طارق الفارس نائب وزير الشئون البلدية والقروية ..

وتأتي المشروعات الجديدة بيئيا وجماليا وترفيهيا والتي  تجاوزت مساحاتها الإجمالية أكثر من ١٢٠ الف متر مربع،  ضمن مشروعات أمانة منطقة الرياض الهادفة لأنسنة المدينة والاهتمام بالإنسان والمكان وتعزيز الرؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني، الذي تشهده المدينة من المشروعات البيئية، والترفيهية وإنشاء حدائق في جميع الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان إلى أن المواقع الـ 17 التي افتتحها سمو أمير منطقة الرياض شملت أربع ساحات بلدية في كل من أحياء الجزيرة والفيحاء والمعذر والملقا، فيما تبلغ الحدائق الجديدة 11 موزعة على أحياء المحمدية، حطين، الخليج، لبن، الشفاء، الغدير، قرطبة،النفل، واليرموك، وحي العريجا الأوسط، وبرحتان في أحياء الربيع وحي الفيحاء.وممر مشاه

وأعرب معالي أمين منطقة الرياض عن سعادة كافة منسوبي الأمانة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وافتتاحه المواقع البيئية الجديدة والتي تعد ضمن مشروع أنسنة مدينة الرياض الهادفة إلى خلق علاقة دائمة وإيجابية بين الإنسان والمدينه، وتوفير الاحتياجات الإنسانية البيئية والترفيهية والخدماتية لسكان العاصمة، ومنوهاً في الوقت نفسه بالاهتمام والدعم الذي تجده أمانة منطقة الرياض من لدن سموه، وتوجيهاته الكريمة في توفير كافة السبل والخدمات لسكان العاصمة الرياض، ورعايته وتشجيعه للمشروعات البيئية والترفيهية والإنسانية، لافتا إلى حرص الأمانة على الاستفادة من الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والبرحات في إقامة ورعاية الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتنموية.

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