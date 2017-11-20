 علماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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علماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية

علماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية
المناطق - وكالات

اكتشف العلماء طريقة جديدة وسهلة لترميم الأوعية الدموية التالفة، تساعد على معالجة أمراض القلب.

ونشرت صحيفة “EurekAlert” أن علماء من معهد سانفورد بورنهام للبحوث الطبية اكتشفوا وسيلة بسيطة وفعالة في ترميم الأوعية الدموية التالفة.

فقد وجد الباحثون آلية مبتكرة لتجديد الأوعية الدموية نتيجة لتفعيل “بروتين كيناز ألفا” (وهو أنزيم مسؤول عن تنظيم السكر واستقلاب الشحوم في عمليات تفعيل البروتينات) في الخلية.

وتكون إعادة ترميم الأوعية الدموية عبر “العلاج بالبروتين” أسهل وأرخص بكثير من زراعة أوعية دموية جديدة من البطانة الغشائية للأوردة الدموية.

وأشار العلماء إلى أن استعادة حيوية الأوعية الدموية التالفة، تساهم جزئيا في حل مشكلة البطانة الغشائية (الطبقة الداخلية للأوعية الدموية) بتشبيع الخلايا بـ “بروتين منبه”، يساهم في استعادة البنية المعقدة للأوعية الدموية.

وسيُحدث نجاح هذه الأبحاث السريرية للطريقة الجديدة في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، قفزة تاريخية نوعية، تسهم بشكل مباشر في علاج أعضاء الجسم المتضررة أو المزروعة.

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