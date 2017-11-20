 سترلينغ يمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سترلينغ يمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي

سترلينغ يمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي
المناطق - الرياض
أعاد رحيم سترلينغ، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لمانشستر سيتي، بهدف قرب نهاية المباراة أمام هدرسفيلد تاون، الأحد.

وهيمن سيتي وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 80 بالمائة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 84 عندما تابع سترلينغ كرة ردها الحارس يوناس لوسل بعد تسديدة البديل غابرييل جيسوس، ليحرز هدف الانتصار.

وأمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين تمكن هدرسفيلد صاحب الأرض، الذي حقق مفاجأة هذا الموسم بالتفوق على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، من التقدم بهدف مفاجئ سجله نيكولاس أوتامندي بطريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن سيتي أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني عندما نفذ سيرجيو أغويرو ركلة جزاء احتسبت بعدما تعرض سترلينغ لخطأ من سكوت مالون داخل المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتلقى لاعب هدرسفيلد رايف فان لابارا، بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة بسبب الاحتكاك بمنافسه ليروي ساني.

ويتصدر سيتي الدوري برصيد 37 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي هدرسفيلد في المركز 11 وله 15 نقطة.

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