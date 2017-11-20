10 مزايا لا يعرفها كثيرون في فيسبوك مسنجر

1– تشغيل مسنجر على حاسوبك: يمكنك التواصل مع أصدقائك عبر مسنجر دون أن تضطر إلى متابعة “أخبار فيسبوك”، التي تكون في بعض الأحيان مزعجة. ومن أجل ذلك يمكنك اللجوء بشكل مباشر إلى موقع Messenger.com.

2– إرسال وطلب المال: أصبح مسنجر يوفر ميزة طلب واستقبال الأموال، وذلك من خلال إدخال بيانات بطاقتك ثم إرسال المال إلى صديقك / صديقتك.

3– إضافة أصدقائك من خلال “رمز حسابك”: يمكنك إضافة صديق بالاعتماد على طريقة جديدة دون الحاجة إلى كتابة اسم حسابه. وتقوم العملية على أساس “My Code” الذي يظهر في خيارات مسنجر، حيث تلجأ إلى صفحة الصديق الذي ترغب في إضافته ثم تضغط على “Scan Code”.

4– الألعاب: يوفر مسنجر قائمة متنوعة ومختلفة من الألعاب، حيث يمكنك اللعب مع أصدقائك بشكل مباشر، من خلال دخول محادثة صديقك ثم اختيار “plus” ثم الضغط على “Games”.

5– التحدث مع الروبوت: العديد من الشركات والحسابات الرسمية توفر خاصية الحديث مع “الروبوت”، الذي يتكلف بالرد بشكل مباشر وسريع على استفسارات وطلبات الأشخاص.

6– المحادثات السرية: يمكنك تشفير محادثة معينة في حال كنت ترغب أن تبقى سرية وأن لا يقرأها أحد، من خلال دخول المحادثة ثم الضغط على Secret. وستختفي المحادثة بعد مدة معينة.

7– محادثة “على ذوقك”: يمنحك مسنجر فرصة اختيار شكل المحادثة الذي تريد ولون خلفيتها وأشكال الوجوه التعبيرية التي ترغب في استخدامها بالإضافة إلى اختيار “عنوان” لتلك المحادثة.

8– تبادل الأخبار والوصفات..: يمكنك تبادل العديد من الأمور المهمة مع أصدقائك، مثل الأخبار ووصفات الطبخ والمطاعم ومواعيد رحلات الطيران.

9– تحويل رسالتك إلى “3D”: يوفر مسنجر أكثر من 42 تقنية لعرض رسالتك بطريقة “متحركة” من خلال اختيار خاصية “ScribbleChat”.

10– إرسال تسجيل صوتي: من السهل مما كان إرسال تسجيل صوتي، إذا كانت رسالتك طويلة ولم تكن ترغب في كتابتها يدويا، وذلك من خلال الضغط على رمز “الميكروفون” الذي يظهر في أسفل المحادثة.