قائد قوات الأمن الخاصة يفتتح تمرين الشهاب 2

افتتح قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي اليوم تمرين ( الشهاب 2 ), بحضور نائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي ومساعدي القائد ومديري العموم وقادة الوحدات وعدد من ضباط القوات وحضره من الجانب الباكستاني قائد مدرسة العمليات الخاصة و عدد من ضباط مجموعة العمليات الخاصة بالجيش الباكستاني.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى قائد التمرين (الشهاب 2) كلمة بهذه المناسبة بين فيها أن التمرين يأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة وأواصر الأخوة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية .

وتضمن نطاق التمرين على عمليات مكافحة الإرهاب بما فيها تخليص الرهائن من خلال العمليات الخاطفة والسريعة.

ويأتي هذا التمرين بنسخته الثانية ليؤكد المفاهيم العمليات المشتركة ويحقق الأهداف الرئيسية والمنشودة والتي من أهمها : تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين الجانبين، وصقل المهارات وزرع الثقة من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتخطيط والتدريب لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية والمأهولة بالسكان .

بعد ذلك تقدم قائد الطابور للاستئذان بافتتاح التمرين وأداء مراسم الافتتاح .

و في نهاية الحفل وجه معالي قائد قوات الأمن الخاصة كلمة ترحيبية للمشاركين حثهم فيها على بذل الجهد, متمنيا التوفيق للجميع.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة العقيد محمد بن عبدالله بن فضليه أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية المختلفة و خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والقتال في المناطق المبنية والمفتوحة وتخليص الرهائن واستخدام أحدث التقنيات والآليات المتطورة التي تساهم في تحقيق الأهداف للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.