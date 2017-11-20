 نجاة مسؤول أمنٍ يمني موالٍ للشرعية بمحافظة البيضاء من محاولة اغتيال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نجاة مسؤول أمنٍ يمني موالٍ للشرعية بمحافظة البيضاء من محاولة اغتيال

نجاة مسؤول أمنٍ يمني موالٍ للشرعية بمحافظة البيضاء من محاولة اغتيال
أرشيفية
المناطق - واس

نجا مسؤول أمنٍ يمني موالٍ للحكومة الشرعية بمحافظة البيضاء من عملية اغتيال بواسطة عبوة ناسفة، وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن نائب مدير شرطة محافظة البيضاء العقيد عبدالخالق الحميقاني، نجا من محاولة اغتيال إثر استهداف عربة كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق بمنطقة المظبي مديرية الزاهر .

إلى ذلك قُتل عدد من عناصر ميليشيا الانقلابيين وجرح آخرون بنيران المقاومة الشعبية في ذات المحافظة، وقال مصدر ميداني يمني إن عناصر الميليشيا لقيت مصرعها أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع تقع تحت سيطرة المقاومة في منطقة الأريل بمديرية ذي ناعم .

وفي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن ، لقي ثلاثة من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم بينهم قيادي وأصيب آخران في مواجهات مع الجيش شمال مدينة تعز .

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