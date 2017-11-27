 واشنطن: إيران تستغل أزمة اليمن لخدمة أطماعها .. وندعم السعودية في مواجهتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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واشنطن: إيران تستغل أزمة اليمن لخدمة أطماعها .. وندعم السعودية في مواجهتها

واشنطن: إيران تستغل أزمة اليمن لخدمة أطماعها .. وندعم السعودية في مواجهتها
المناطق - وكالات

جدد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة، ومنهم الحوثيون في اليمن الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في مطلع عام 2015.

وأكد البيت الأبيض، في بيان له، أن واشنطن ملتزمة بدعم السعودية والشركاء في الخليج في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني للقانون الدولي.

كما أوضح البيان أن الحوثيين المدعومين من إيران استخدموا أنظمة صواريخ مزعزعة للاستقرار، لاستهداف السعودية وهي أنظمة لم تكن موجودة في اليمن قبل الأزمة.

كما طالب البيت الأبيض المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لإخضاع النظام في إيران للمساءلة عن انتهاكاته المتكررة لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216 و 2231 مع قيام الحرس الثوري الإيراني باستغلال الأزمة الإنسانية الخطيرة في اليمن لتحقيق طموحاته الإقليمية. ورحب البيت الأبيض بقرار التحالف فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

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