الأرض تبتلع “مثليين” في ملهى بجزر الكناري

أصيب 40 شخصا من جنسيات مختلفة بجروح في حادث انهيار أرضية ملهى للمثليين في جزر الكناري.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع داخل ملهى مشهور للمثليين يحمل اسم Butterfly Disco Pub، في جزيرة تنريفي، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وأضافت المصادر أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة، ووصفت جروح ستة آخرين بالمعتدلة، فيما كانت إصابات البقية طفيفة.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق خدمات الطوارئ المحلية: “تلقينا إخطارا بأن أرضية الملهى قد انهارت وبمساحة تبلغ حوالي أربعة أمتار مربعة، والزبائن الذين كانوا هناك سقطوا إلى الطابق السفلي”.

وأضاف المتحدث أنه الشرطة أغلقت الشارع المؤدي إلى الملهى، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.