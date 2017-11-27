 الأرض تبتلع “مثليين” في ملهى بجزر الكناري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرض تبتلع “مثليين” في ملهى بجزر الكناري اليمن .. 4 غارات على مواقع المليشيا في “الهاملي” ومقتل وإصابة 9 حوثيين 13 مسؤولا من أصل 25 صوتوا لمونديال قطر “فاسدون خلف قضبان السجون” .. أو موتى واشنطن: إيران تستغل أزمة اليمن لخدمة أطماعها .. وندعم السعودية في مواجهتها اشتباكات ضارية في تعز.. التصدي لهجمات للميليشيات وشن هجوم مضاد عليها مصر: ندعم جهود السعودية في مكافحة الإرهاب احذر.. اشترت آيفون في علبة مغلفة .. ففوجئت بـ “بطاطا” بدلا من الهاتف ! نجاة مسؤول أمنٍ يمني موالٍ للشرعية بمحافظة البيضاء من محاولة اغتيال قائد قوات الأمن الخاصة يفتتح تمرين الشهاب 2 الإطاحة بوافد ارتدى الزي السعودي للتحايل على “التوطين” في حائل برنامج (TOT) في الادارة العامة ‏للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك 10 مزايا لا يعرفها كثيرون في فيسبوك مسنجر

الأرض تبتلع “مثليين” في ملهى بجزر الكناري

الأرض تبتلع “مثليين” في ملهى بجزر الكناري
المناطق - وكالات

أصيب 40 شخصا من جنسيات مختلفة بجروح في حادث انهيار أرضية ملهى للمثليين في جزر الكناري.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع داخل ملهى مشهور للمثليين يحمل اسم Butterfly Disco Pub، في جزيرة تنريفي، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وأضافت المصادر أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة، ووصفت جروح ستة آخرين بالمعتدلة، فيما كانت إصابات البقية طفيفة.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق خدمات الطوارئ المحلية: “تلقينا إخطارا بأن أرضية الملهى قد انهارت وبمساحة تبلغ حوالي أربعة أمتار مربعة، والزبائن الذين كانوا هناك سقطوا إلى الطابق السفلي”.

وأضاف المتحدث أنه الشرطة أغلقت الشارع المؤدي إلى الملهى، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>