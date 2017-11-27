 “الإسكان” تحاصر نسبة “سمسرة” مكاتب العقار .. بالمراجعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الإسكان” تحاصر نسبة “سمسرة” مكاتب العقار .. بالمراجعة

“الإسكان” تحاصر نسبة “سمسرة” مكاتب العقار .. بالمراجعة
المناطق - الرياض

كشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، مراجعة نسبة السعي (السمسرة) المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن الانتهاء من عقد الإيجار التجاري سيكون بنهاية الربع الأول من العام القادم 2018.

وأوضح أن مراجعة اللائحة وتطويرها سيكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يخص التنظيمات الجديدة الصادرة وملاحظات المستفيدين، التي منها بالتأكيد نسبة السعي المحددة في اللائحة، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقا للإحصاءات المتوفرة، ما بين وسطاء معتمدين، ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال شبكة إيجار. وأشار إلى أن كشف جميع التفاصيل من عقود وآليات سيكون بمجرد الإعلان رسميا بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني مع شركة الكهرباء، قال:«وزارة الإسكان تعمل على تطوير إجراءات نقل الفواتير باسم المستفيد، بالتعاون مع شركة الكهرباء تلقائيا، بناء على عقد الإيجار الموثق عبر شبكة «إيجار»، والوزارة بصدد إعلان اكتمال الربط بعد تنفيذه».

 

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