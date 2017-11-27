 نظام جديد لحماية الهواتف من رسائل الاحتيال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نظام جديد لحماية الهواتف من رسائل الاحتيال

نظام جديد لحماية الهواتف من رسائل الاحتيال
المناطق - وكالات

تستقبل هواتفنا بشكل يومي العديد من الرسائل النصية، وهو أمر يصبح مزعجا، حين تكون هذه الرسائل كاذبة واحتيالية.

ووفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإنه يجري تجريب عدد من الخوارزميات المتطورة في المملكة المتحدة، قادرة على منع 95 رسالة مخادعة من أصل 100.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة هائلة في عمليات الاحتيال من خلال الرسائل النصية القصيرة، حيث يزعم المحتالون أنهم ينتمون إلى إحدى المؤسسات المالية من أجل إقناع ضحاياهم بإرسال أموال إليهم.

وقالت “تلغراف” إن مشغلي الهواتف وشركات الاتصالات في بريطانيا يقومون حاليا ببناء أنظمة منع تقوم بالتحقق من الرسائل المرسلة قبل وصولها إلى الهواتف.

وتستخدم شركة “O2” للاتصالات، التي تتوفر على حوالي 23 مليون عميل، نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد نوع الرسائل المرسلة قبل تصفياتها.

وجرى تصنيع هذا النظام من قبل شركة “إنفوبيب” الكرواتية للتكنولوجيا، التي نجحت في منع وصول 95 رسائل احتيالية من أصل 100.

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