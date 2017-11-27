القوات العراقية تعلن تطهير «175» قرية من داعش

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية عن تطهير 175 قرية و5 جسور ومعابر ومطار جنيف، فيما أشارت إلى انتهاء الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات الجزيرة وأعالي الفرات.

وقالت الخلية في بيان، إن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش أنهت الصفحة الأولى من المرحلة الثانية من عمليات الجزيرة وأعالي الفرات، مبيناً أنها نجحت بتطهير القرى والمناطق الواقعة بين مناطق جنوب الحضر ومناطق شمال راوة.

وأضافت أن قواتنا تمكنت من تطهير (175) قرية و(5) جسور ومعابر ومطار جنيف وبمساحة 14100كم2، مبينة أنها كبدت الإرهابيين خسائر بالمعدات حيث دمرت (11) عجلة تحمل أحادية و5 صهاريج و18 مفخخة وفجرت وأبطلت أكثر من 1000عبوة ناسفة ودمرت 7 دراجات نارية و6 معامل تفخيخ، مشيرة إلى أن “عمليات التطهير مازالت مستمرة.

أعلن قائد عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الأحد، عن تطهير 4 قرى شمال رواة ومساحة 740 كم2.