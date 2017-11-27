سيدة هندية تبيع رضيعها لـ”عقيم”

أقدمت سيدة هندية على سلوك غريب، ببيع طفلها الذي يبلغ من العمر شهرين، مقابل 21 ألف روبية، أي ما يعادل 324 دولارا، لدفع فاتورة إدمان زوجها للكحوليات.

ووفقا لما نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، باعت السيدة، التي تدعى جيوثي، رضيعها لممرضة متقاعدة، لعبت دور الوسيط، من أجل بيع الرضيع لسيدة عقيم.

واكتشف الأمر، بعد أن وصلت رسالة، مجهولة المصدر، لمنظمة حماية الأطفال، تؤكد قيام سيدة عقيمة برعاية طفل رضيع.

وواجهت الشرطة، جيوثي، بشأن بيع رضيعها، لتنكر أن لديها أطفالا، قبل أن تعترف ببيع رضيعها، لتتمكن من دفع فاتورة زوجها السكير.

وأوضحت جيوثي، وهي تبكي بحرقة، أن زوجها كان على وشك قتلها، وقتل رضيعها، إذا لم توفر له المال لدفع فاتورة الكحوليات.

وأضافت أنه في حال عدم دفع الفاتورة، كان زوجها سيتعرض للقتل من جانب تاجر الكحوليات، فما كان أمامها سوى بيع رضيعها لتجاوز تلك الأزمة.

واكتشفت الشرطة أن الممرضة شاركت من قبل في عملية بيع مماثلة، وكانت لطفل يبلغ السابعة من العمر.