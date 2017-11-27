 رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ومكة والمدينة والحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ومكة والمدينة والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ومكة والمدينة والحدود الشمالية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الحدود الشمالية ) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق(القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية ، الشرقية ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-36 كم/ساعة .

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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