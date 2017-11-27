 مجلس التعاون الخليجي: الأمة الإسلامية قادرة على دحر الإرهاب والقضاء عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مجلس التعاون الخليجي: الأمة الإسلامية قادرة على دحر الإرهاب والقضاء عليه

مجلس التعاون الخليجي: الأمة الإسلامية قادرة على دحر الإرهاب والقضاء عليه
المناطق_وكالات

وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء الدفاع بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب بأنه خطوة مهمة ورائدة على طريق مواجهة الإرهاب والعنف والتطرف بإرادة جماعية موحدة تعبر عن موقف الدول الإسلامية وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأكد الدكتور الزياني أن قيادة المملكة العربية السعودية لهذا التحالف الاسلامي تأتي من موقعها التاريخي بوصفها قبلة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين، ومكانتها البارزة بين الدول الاسلامية نظرا للجهود الصادقة والمتواصلة التي تبذلها لنصرة القضايا الاسلامية والدفاع عنها في المحافل الدولية.

وأعرب عن ثقته بقدرة الأمة الإسلامية على دحر الإرهاب والقضاء عليه كونه ظاهرة غريبة على الدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم سفك الدماء الزكية ويدعو إلى التسامح والتآلف والتعاون.

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