 كلاتنبيرغ: تجربة «حكم الفيديو» في الدوري السعودي نجحت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كلاتنبيرغ: تجربة «حكم الفيديو» في الدوري السعودي نجحت

كلاتنبيرغ: تجربة «حكم الفيديو» في الدوري السعودي نجحت
المناطق_وكالات

أوضح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مارك كلاتنبيرغ، أن التجربة غير المباشرة لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة النصر والاتحاد في الجولة 11 من الدوري السعودي الخميس الماضي، جرت من دون اتصال بطاقم التحكيم للمباراة أو التدخل بقراراتهم.

وقال كلاتنبيرف في تصريحات : تمت التجربة بناء على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل المجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تتطلب إجراء 5 تجارب غير مباشرة (دون اتصال بحكام المباريات) وكذلك ثلاث حصص تدريبية مباشرة.

وأضاف كلاتنبيرغ: هذه التجارب مهمة وضرورية من أجل التأكد من أن المباريات تسير بشكل متناسق مع هذه التقنية، وتجربتنا الأولى في مباراة فريقي النصر والاتحاد ضمن الدوري السعودي للمحترفين كانت ناجحة، حيث تلقى الحكمان فهد المرداسي ومحمد القرني أولى حصصهما التدريبية بشكل جيد.

واختتم: لدينا عدة تجارب أخرى في الجولات المقبلة للوصول إلى الهدف الموضوع، وكذلك سنكثف الجانب النظري للحكام حول التقنية من خلال الاجتماعات الشهرية.

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