الاتحاد الآسيوي يحدد الملاعب المحايدة ببطولات الموسم المقبل

يحدد المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، يوم غد الثلاثاء، الخطوات الرسمية المعتمدة لحل قضية الملاعب المحايدة بالبطولات الآسيوية للعام القادم، بعد أن تسببت الأزمات السياسية بالقارة في تنامي طلبات الملاعب المحايدة وهو الأمر الذي يهدد استقرار وتسويق الكرة الآسيوية.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت أمس الأول الجمعة بالعاصمة اليابانية طوكيو ،برئاسة القطري سعود المهندي، وقدمت توصياتها للمكتب التنفيذي ،والتي تضمنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات، وأن يتم تشكيل وفد آسيوي عال المستوى بالعمل على إيجاد حل بين الأطراف المعنية.

كما أوصت اللجنة بضرورة توصل الاتحادات ذات العلاقة لتوافق على الملاعب المحايدة، وفي حالة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، فإن الاتحاد الآسيوي سيقوم باختيار المكان المحايد.

كان رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم قد وصل أمس إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التي ستشهد خلال الأيام القادمة جملة من الاجتماعات والفعاليات المتعددة، وفي مقدمتها حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي الذي سيقام الاربعاء المقبل.