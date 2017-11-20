اللواء الشمراني يفتتح مبنى لجنة الحصر والأضرار الجديد

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني وبرفقته عدد من الضباط مسؤولي الادارات في مديرية المنطقة المقر الجديد للجنة الحصر والاضرار في حي السليمانية بمدينة تبوك ، واثناء تجوله واطلاعه على التجهيزات المتوفرة داخل المقر

قدم مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك المقدم صالح العمري شرح مفصل عن مهام واعمال اللجنة ودورها في خدمة المواطنين والمقيمين في حالة حدوث اي طارئ لاقدر الله .

وفي نهاية الجولة اجتمع اللواء الشمراني بمنسوبي الادارة من ضباط وافراد وحثهم على الاجتهاد وتقديم أقصى درجات الاستعداد والتهيؤ في اي وقت متى مالزم الامر وتمنى الشمراني للجميع التوفيق والسداد لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.