برشلونة يطالب بسرعة الاستعانة بتقنية الفيديو

أعرب نادي برشلونة الإسباني عن أسفه لعدم استعانة بطولة الدوري الإسباني “الليجا” بتقنية المقاطع المصورة “فيديو” حتى الآن، وذلك بعد أن ألغي هدف صحيح لنجمه ليونيل ميسي في مباراة الفريق أمس الأحد أمام مضيفه فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الـ 13 من المسابقة.

وقال الظهير الأيمن لبرشلونة جوردي ألبا في تصريحات لشبكة “موفيستار تي في” التليفزيونية عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / :1 “عندما تتخطى الكرة الخط لمسافة ثلاثة أمتار فيجب أن ترى، يجب تطبيق تكنولوجيا الفيديو، ستكون مفيدة للجميع”.

وجاءت اللعبة المثيرة للجدل مع حلول الدقيقة الـ 30 من اللقاء، عندما كانت النتيجة السلبية بدون أهداف هي عنوان المباراة. وأطلق ميسي قذيفة مدوية من على حدود منطقة الجزاء أخفق حارس بلنسية في التعامل معها لتمر الكرة بين قدميه متخطية خط المرمى.

وانطلق لاعبو برشلونة بعد ذلك إلى أحد أجناب الملعب للاحتفال بالهدف، ولكنهم تفاجئوا برؤية لاعبي فالنسيا يشنون هجمة مرتدة على مرماهم بعدما قرر حكم اللقاء عدم احتساب الهدف. ولم يتمكن حكم المباراة، اجناسيو اجليسياس فيانويبا، ولا أي من مساعديه من رؤية كرة ميسي وهي تدخل إلى مرمى فالنسيا.

وقال سيرخيو بوسكيتيس، نجم وسط برشلونة في تصريحات لشبكة “بي إن سبورت” التليفزيونية الرياضية عقب المباراة: “الجماهير انتبهوا لدخول الكرة، إذا كان لدينا الفرق الأفضل في العالم واللاعبين الأفضل أيضا فيجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية، إنه أمر تقييمي نحتاجه جميعا، كرة القدم يجب أن يكون بها بعض الخداع ولكن أيضا يجب أن تتضمن قدرا معينا من العدالة”.

ومن جانبه اعترف لاعب وسط فالنسيا ، روبرتو باريخو، بخطأ حكم المباراة، وقال: “لقد كانت لعبة واضحة، الهدف رآه الجميع، لقد استفدنا من هذه اللعبة”.