 عملية نوعية تنقذ حياة شاب في مستشفى خميس مشيط العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عملية نوعية تنقذ حياة شاب في مستشفى خميس مشيط العام

عملية نوعية تنقذ حياة شاب في مستشفى خميس مشيط العام
المناطق_خميس مشيط

تمكن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام من إنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر  وذلك بعد تعرضه للدهس تحت عجلات إحدى المركبات .

وعند وصول الشاب للمستشفى كان المريض واعيا  مع شحوب و تسارع في النبض وأظهرت الأشعة المقطعية ووجود تمزق في الطحال من الدرجة الرابعة مع وجود كمية كبية من النزيف في جوف البطن.

كما تبين وجود تهتك في الجزء الأيسر من الطحال و احتمال اصابة في المعدة و الأثني عشر ؛ وعقب اجراء الاسعافات الأولية و اعطاء المحاليل الوريدية و تأمين وحدتي دم تم نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء فتح بطن استقصائي.

وفي العمل الجراحي وجد الأطباء حوالي 1 ليتر من الدم , مصدره الطحال الذي كان متهتكا و النزف لا يزال مستمر ليتم اسئصاله، كما وجد تمزق في الجزء الايسر من البنكرياس وتم استصاله ولدى استكشاف القطعة الثانية من الاثني عشري وجد تمزق حوالي 40%من محيطه مع الحفاظ على الغشاء المخاطي فتمت خياطته واستطاع الشاب مغادرة المشفى في اليوم السادس بعد العمل الجراحي ولله الحمد.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير /عبدالعزيز بن يحيى آل شايع بأن أهمية هذه الحالة تأتي من خطورة الإصابات في ثلاثة أعضاء حيوية تم اكتشافها و اصلاحها في العمل الجراحي نفسه وهي تعد عملية كبرى نوعية لا تجرى بشكل روتيني في المشافي العامة وتمت الاستفادة من الساعة الذهبية للبدء بالعمل الجراحي حيث تكون النتائج افضل قبل ان تتدهور حالة المريض.

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