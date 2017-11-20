«التجارة» تغلق عدداً من محطات الوقود بعد تسرب المياه لخزاناتها في جدة

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار عدداً من محطات الوقود المخالفة في محافظة جدة؛ بعدما أقدمت على تعبئة السيارات بوقود مختلط بمياه الأمطار.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية باشرت 24 بلاغاً ورصدت 38 محطة تسربت مياه الأمطار فيها إلى خزانات الوقود، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة؛ حيث شملت إغلاق عدد منها وإلزام أصحابها بإصلاح السيارات المتضررة من تعبئة الوقود بحسب المدينة .

وفيما يخص تسرب مياه الأمطار في بعض مستودعات السيارات بجدة، لفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية راجعت مستودعات السيارات التي تسربت بها مياه الأمطار، وحصرت السيارات المتضررة، وسجلت أرقام الشاسيهات الخاصة بها، وبياناتها كافة، حفظاً لحقوق المستهلكين.