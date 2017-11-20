مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 723 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ (الاتحاد الأوربي، وأستراليا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والبحر الأسود)، التي تمثل الدفعة السابعة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أنه تم دعوة عدد 27 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 18 شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد كمية 723 ألف طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع ست شحنات كميتها 360 ألف طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع ست شحنات كميتها 363 ألف طن للتوريد خلال شهري يناير وفبراير 2018م.

وأوضح أن المؤسسة تعاقدت على توريد كمية بحدود 7.5 مليون طن لهذا العام لتلبية الطلب المحلي، فيما يأتي التعاقد على هذه الدفعة للتوريد خلال العام المالي المقبل.

وأشار محافظ المؤسسة إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.