 مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي نيوزيلندا تحذر من زلازل قوية وموجات تسونامي عاتية أمانة الرياض تواصل حملتها في إزالة التعديات على الطرق والمرافق العامة روسيا: توقعات ببقاء إنتاج النفط مستقراً حتى 2035 أمانة نجران تضبط محاليل طبية تنقل بطريقة مخالفة «53» قتيلاً في حصيلة جديدة للقصف الروسي شرق سوريا وثيقة حوثية تكشف حملات المطالبة بفتح المنافذ الإغاثية السيطرة على حريق بمستشفى الملك فيصل بالطائف اللواء الشمراني يفتتح مبنى لجنة الحصر والأضرار الجديد «التجارة» تغلق عدداً من محطات الوقود بعد تسرب المياه لخزاناتها في جدة القحطاني يكشف أسباب استهداف “تنظيم الحمدين” و”الاخوان المسلمين” للمؤسسة الشرعية بالمملكة عملية نوعية تنقذ حياة شاب في مستشفى خميس مشيط العام

مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي

مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي
المناطق - الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 723 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ (الاتحاد الأوربي، وأستراليا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والبحر الأسود)، التي تمثل الدفعة السابعة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.
وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أنه تم دعوة عدد 27 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 18 شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد كمية 723 ألف طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع ست شحنات كميتها 360 ألف طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع ست شحنات كميتها 363 ألف طن للتوريد خلال شهري يناير وفبراير 2018م.
وأوضح أن المؤسسة تعاقدت على توريد كمية بحدود 7.5 مليون طن لهذا العام لتلبية الطلب المحلي، فيما يأتي التعاقد على هذه الدفعة للتوريد خلال العام المالي المقبل.
وأشار محافظ المؤسسة إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>