 “الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون

“الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون
المناطق - الرياض

صدر قرار وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون د. عواد بن صالح العواد بتعيين الأستاذ داود بن عبدالعزيز الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

و تخرج الأستاذ داود الشريان من قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، بدأ حياته الصحفية عام 1976م وعمل في عدد من المطبوعات السعودية محرراً وكاتباً ومديراً للتحرير، وكاتب عمود في عدد من الصحف المحلية.كما عمل في تلفزيون دبي لمدة ثلاث سنوات، وقدم برنامج “واجه الصحافة” في قناة العربية، كما قدم في إذاعة ام بي سي برنامجاً يومياً بعنوان “الثانية مع داود”. يضاف إلى ذلك قيامه بأعمال إدارية وتحريرية إشرافية على العمل الإعلامي حيث عمل رئيساً لتحرير موقع “العربية نت”، ومديراً عاماً لمجموعة ام بي سي في المملكة، وعضو مجلس إدارة العربية ومجلس إدارة مجموعة ام بي سي. ومنذ عام 2012 وهو يقدم البرنامج الشهير “الثامنة” في ام بي سي حتى قدم استقالته من المجموعة بدايه هذا الشهر.

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