 شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 9 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده! “الشريان” رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة الحبوب تعلن ترسية استيراد 723 ألف طن من الشعير العلفي نيوزيلندا تحذر من زلازل قوية وموجات تسونامي عاتية أمانة الرياض تواصل حملتها في إزالة التعديات على الطرق والمرافق العامة روسيا: توقعات ببقاء إنتاج النفط مستقراً حتى 2035 أمانة نجران تضبط محاليل طبية تنقل بطريقة مخالفة «53» قتيلاً في حصيلة جديدة للقصف الروسي شرق سوريا وثيقة حوثية تكشف حملات المطالبة بفتح المنافذ الإغاثية السيطرة على حريق بمستشفى الملك فيصل بالطائف اللواء الشمراني يفتتح مبنى لجنة الحصر والأضرار الجديد «التجارة» تغلق عدداً من محطات الوقود بعد تسرب المياه لخزاناتها في جدة

شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده!

شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده!
المناطق - الرياض

شهدت المواجهة التي جمعت جنوى وضيفه روما، ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو)، لقطة مثيرة، كان بطلها قائد الذئاب دانييلي دي روسي.

وقام دي روسي، في الدقيقة (69) من المباراة، بتصرف بعيد عن الروح الرياضية، عندما صفع مهاجم فريق جنوى، جيانلوكا لابادولا، خلال تنفيذ ركلة ركنية، ومن ثم أدعى قائد روما السقوط.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قرر حكم المباراة طرد دي روسي، بسبب ضرب المنافس والتحايل.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة جنوى وروما انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>