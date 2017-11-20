شاهد.. “تقنية الفيديو” تفضح قائد روما وتتسبب بطرده!

شهدت المواجهة التي جمعت جنوى وضيفه روما، ضمن منافسات المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو)، لقطة مثيرة، كان بطلها قائد الذئاب دانييلي دي روسي.

وقام دي روسي، في الدقيقة (69) من المباراة، بتصرف بعيد عن الروح الرياضية، عندما صفع مهاجم فريق جنوى، جيانلوكا لابادولا، خلال تنفيذ ركلة ركنية، ومن ثم أدعى قائد روما السقوط.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قرر حكم المباراة طرد دي روسي، بسبب ضرب المنافس والتحايل.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة جنوى وروما انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).